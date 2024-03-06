В Татарстане начата заготовка семян хвойных пород по нацпроекту «Экология»

В Татарстане ведется заготовка семян хвойных пород в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». По данным Министерства лесного хозяйства РТ, всего с начала 2024 года собрано 58 кг семян, из них сосны – 25 кг, ели – 13 кг и прочих пород – 20 кг.

В числе лидеров по заготовке семян – специалисты Арского и Кайбицкого лесхозов республики.

«Часть семян еще находится на обследовании в Центре защиты леса Республики Татарстан, – сообщила ведущий советник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Минлесхоза РТ Алсу Мустафина. – Всего в этом году необходимо заготовить не менее 11455 килограммов семян. Основная масса будет собрана во втором полугодии текущего года».

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина. Действующие нацпроекты завершаются в России в 2024 году. Глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в декабре 2023 года поручил подготовить и запустить обновленные программы.