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Ру Тат
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Транспорт
25 января 2022  19:38
Надежда Гордеева

В Татарстане обновление парка пригородных поездов планируют начать в 2025 году

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В Татарстане обновление парка пригородных поездов планируют начать в 2025 году. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на заседании коллегии Миндортранса республики.

По словам докладчика, на начало прошлого года маршрутная сеть пригородной пассажирской компании «Содружество» составила 113 маршрутов, на которых задействовано 38 составов. «Срок начала обновления парка “Содружества” – 2025 год», – отметил он.

Ханифов подчеркнул, что на пригородном железнодорожном транспорте за 2021 год было перевезено более 5,8 млн пассажиров. «В бюджете республики на компенсацию выпадающих доходов перевозчика АО “Содружество” в связи с регулированием тарифов и перевозкой льготных пассажиров было предусмотрено более 380 млн рублей. За год было освоено 339 млн рублей», – заметил он.

#Пригородные поезда
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