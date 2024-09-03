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В Татарстане начался второй за сезон период активности клещей
В Татарстане начался второй за сезон период активности клещей, связанный с наступлением грибного сезона и благоприятными погодными условиями. Это привело к увеличению количества обращений жителей по поводу присасывания клещей после сбора грибов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.
Всего с начала сезона в медицинские учреждения республики обратились 9986 человек, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Зарегистрировано 15 случаев боррелиоза и 7 случаев клещевого энцефалита, из которых 5 были завезены из других регионов, а 2 случая произошли на территории республики (Бугульминский и Заинский районы).
Из общего числа исследованных клещей, снятых с людей, возбудитель боррелиоза был выделен в 1012 клещах (19%), а возбудитель клещевого энцефалита – в 5 клещах (0,09%). Из внешней среды исследовали 409 клещей, возбудитель боррелиоза был выявлен в 11 клещах (2,6%), а возбудитель КВЭ не был обнаружен.
Противоклещевые обработки были проведены на популярных среди населения территориях, включая места массового отдыха, парки и скверы, а также на территориях летних оздоровительных учреждений. Общая площадь обработок составила 2917,2 гектаров, что составляет 111% от запланированного объема, отметили в ведомстве.
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан напоминает жителям о необходимости соблюдать меры личной профилактики при посещении открытых природных территорий: носить закрытую одежду и обувь, проводить самоосмотры, взаимоосмотры каждые 10-15 минут и использовать репелленты.
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