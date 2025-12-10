В Татарстане начался Всероссийский слет акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»

С 10 по 12 декабря, в рамках Национального проекта «Молодежь и дети», в нижнекамском центре «Камский Артек» проходит Всероссийский слет патриотической акции «Снежный десант РСО. Десант Победы», который собрал 130 участников Российских студенческих отрядов из 30 регионов страны.

Организатором слета стало Татарстанское региональное отделение РСО при поддержке Управления по делам молодежи Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ и Министерства по делам молодежи Татарстана.

«В этом году «Снежный десант РСО» прошел в 82 регионах, в нем участвовало более 20 тысяч ребят. Уже 56 лет акция остаётся востребованной, потому что она про реальные дела и помощь людям… Мы продолжим самое важное: поддержку участников СВО и их семей, помощь многодетным, ветеранам, пенсионерам и всем, кому она нужна. Здорово, что у нас есть молодёжь, которая готова творить добро во всех уголках страны!», – рассказала Председатель Правления РСО, член Комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

В рамках мероприятия участники узнают секреты успешной реализации акции, сплочения участников, а также научатся формировать бренд отряда десанта и узнают об истории акции от ветеранов движения. Лучшие практики страны будут представлены на интерактивной ярмарке.

«Студенческие отряды — это не просто возможность заработать или получить первый трудовой опыт; это мощнейшая школа патриотического воспитания, где слова о Родине наполняются реальным, осязаемым смыслом... Именно через созидательный труд, коллективную ответственность и заботу о тех, кто нуждается, формируется истинное чувство гражданственности, уважение к прошлому и готовность брать на себя ответственность за судьбу своего Отечества, что является фундаментом для воспитания настоящего патриота», — прокомментировал заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов, директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Татарстана Василий Ислаев.

Ключевой точкой слета станут выезды в отдаленные населенные пункты для помощи ветеранам и участникам СВО, а в рамках программы «Разговоры о важном», участники расскажут школьникам о возможностях первого трудового опыта и проведут квизы по ВОВ.

«Перед нами сейчас стоит большая задача – трудовое и патриотическое воспитание молодежи. Студенческие отряды работают во многих отраслях экономики, в том числе вожатыми в детских лагерях, передавая свой опыт и транслируя ценности новому поколению. Очень важно, что в движении есть не только возможность заработать, но и трудиться в коллективе и, конечно, делать добрые дела», — обратился к участникам начальник Управления по делам молодежи Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ Фарит Шаяхметов.

В январе-феврале 2025 года, в рамках «Снежного десанта», более 300 добровольцев со всей России помогали в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море, собрав свыше 1700 мешков мазутного песка общим весом более 42,5 тонн.

«Я давно занимаюсь добровольчеством, но именно «Снежный десант» стал для меня настоящим открытием и отправной точкой в РСО… Именно там я ощутила, как это – быть частью чего-то по-настоящему значимого. Помогая пенсионерам, семьям участников СВО, я почувствовала, что мой маленький вклад имеет огромное значение, что я помогаю сохранить историческую память о подвигах наших героев», – поделилась впечатлениями Ирина Ванюкова, участница отряда десанта «Ак Бүре» из Лениногорска.