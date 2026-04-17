Общество 17 апреля 2026 10:53

В Татарстане начался сев яровых культур

Аграрии Татарстана приступили к севу яровых культур. Их посеют на площади более 1,7 млн га, из них 818 тыс. га займут зерновые и 684 тыс. га – технические культуры, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«В Лениногорском районе приступили к севу гороха, в Кайбицком, Буинском и Бугульминском районах начали посев ячменя», – уточнили в министерстве.

Кроме того, продолжается подкормка озимых культур и многолетних трав. Подкормка озимых проведена на площади 142 тыс. га (29% от плана), многолетних трав – на 45 тыс. га (14% от плана).

#сев яровых культур #посевная кампания
Женщины-депутаты РТ сформировали инициативы для Народной программы «Единой России»

