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Ру Тат
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Транспорт
4 мая 2022  17:12
Надежда Гордеева

В Татарстане начался ремонт 181 дворовой территории по программе «Наш двор»

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В Татарстане начали приводить в порядок 181 дворовую территорию по республиканской программе «Наш двор». Об этом сообщил первый заместитель директора «Главтатдортранса» Александр Куканов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Программа стартовала в 2020 году. Она реализуется уже третий год подряд. В прошлом году в Татарстане было отремонтировано 1075 дворов на сумму 7 млрд 397 млн рублей», — рассказал спикер.

По словам Куканова, всего в этом году в республике будет отремонтировано 1212 дворов. Он добавил, что программа «Наш двор» включает и работы по освещению дворовых территорий.

«На эти цели предусмотрено 757 млн рублей. Приступили к работам на 61 объекте по программе освещения дворовых территорий», — отметил он.

Председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Саляхутдинов подчеркнул, что в столице Татарстана по программе «Наш двор» в этом году планируется благоустроить 466 дворовых территорий, где площадь асфальтобетонного покрытия превышает 530 тыс. кв. метров. На сегодня работы ведутся в 120 дворах, их выполнение составляет 6%.

#программа наш двор
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