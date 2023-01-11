В Татарстане начался региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 24 предметам

В Татарстане стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 24 предметам. Открыло его состязание по французскому языку, а завершит 23 февраля соревнование по технологии, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Состязания по каждому предмету пройдут во всех регионах России в одно и то же время по единым заданиям. В них примут участие школьники 9 – 11-х классов, набравшие необходимое количество баллов на муниципальном этапе, а также победители и призеры регионального этапа 2021 – 2022 учебного года», – отметили в министерстве.

Одновременно с региональным этапом пройдет заключительный тур республиканской олимпиады по 17 предметам. В нем примут участие школьники 4 – 11-х классов Татарстана.

Кроме того, в январе состоится олимпиада среди сельских муниципальных районов «Путь к Олимпу» по четырем предметам – химии, английскому языку, математике и физике. В феврале запланировано проведение Межрегиональной олимпиады по татарскому языку и литературе и XXIX Поволжской научной экологической конференции школьников имени А. М. Терентьева.

Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников откроется 16 марта. В Татарстане пройдут три олимпиады: «Искусство (МХК)», «Экология» и «Технология».

Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников получают льготы при поступлении в вузы России. В частности, они имеют право на зачисление без вступительных испытаний в любой профильный вуз.

Если победитель или призер всероссийской олимпиады школьников выбирает непрофильное направление, то вуз засчитывает наивысший результат за ЕГЭ по соответствующему предмету. Такая льгота сохраняется в течение четырех лет.

В Татарстане в 2021 – 2022 учебном году 237 школьников стали победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады. По количеству призовых мест республика находится на третьем месте после Москвы и Московской области, а по качеству выступления – на втором.