В Татарстане начался прием заявок на второй сезон образовательной программы RE’ACTOR

В Татарстане стартовала заявочная кампания на второй сезон бесплатной программы поддержки творческих деятелей RE’ACTOR. Обучение будет проходить по пяти направлениям: музыка, медиаконтент, поэзия, мода и дизайн, современное искусство. В первом сезоне такая мера стала крайне востребованной среди молодежи, а ее выпускники на разных конкурсах смогли привлечь на реализацию своих проектов порядка 25 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Тема развития креативных индустрий в Татарстане и России в целом получила очень большой отклик. Это направление позволяет творческим людям создавать свой продукт и зарабатывать на нем деньги. В Татарстане в прошлом году мы создали сеть арт-резиденций RE’ACTOR с соответствующей образовательной программой, которая бы носила системный характер по двум направлениям: обучение авторов творческих проектов преобразования его в бизнес-стартап и продюссеров, которым будут рассказывать, как правильно развивать и продвигать проекты», — отметил спикер.

По его словам, в первый сезон проекта было подано более 250 заявок, 70 желающих прошли обучение, а 40 проектов были представлены на итоговом фестивале креативных индустрий в Казани.

«Арт-резиденция откроет новые имена творческих, интересных ребят, которые, получив эту возможность в Татарстане, захотят остаться здесь и продолжать реализовываться в нашей республике», — добавил Сулейманов.

Двумя ключевыми площадками для обучения станут экстрим-парк «Урам» и Национальная библиотека Татарстана. При этом отдельные мероприятия будут проходить и на других площадках, в зависимости от решения кураторов. По каждому из направлений обучение смогут пройти 60 желающих.

По направлениям «Музыка», «Поэзия» и «Медиаконтент» заявку можно подать до 15 июня, по остальным — до 26 июня, пояснила программный директор образовательной программы поддержки творческих деятелей RE'ACTOR Кадрия Бугрова.

«В зависимости от направления заявка имеет свою специфику. В основном каждый участник заполняет портфолио о себе, прогружает свой опыт и творческую деятельность. К примеру, если мы говорим о направлении „Мода и дизайн“, то там заявка будет чуть сложнее, потому что там нужно будет прописать свой проект», — сообщила она.

В этом году по всем направлениям будет организована углубленная программа. Они направлены на молодых творческих деятелей от 18 до 35 лет, которые хотят свою идея довести до готового креативного продукта и бизнеса. Каждое направление будет контролировать кураторы, которые являются экспертами в их области, заявила Кадрия Бугрова.

«Аналогов таких программ в России не существует, потому что мы их делаем по запросу креативного сообщества. Мы планируем, что по каждому направлению будет подано минимум 100 заявок. На сегодняшний день уже активно началась регистрация», — добавила она.

Миссия проекта — дать возможность творческим деятелям проявится. Их продвигают на разных площадках, среди которых «Таврида-АРТ», городские площадки и многие другие. Отдельные проекты продюссирует и сам RE’ACTOR. По итогам программы в этом году от трех до 10 проектов также обзаведутся поддержкой специалистов.

«Образовательная программа продлится около полутора месяцев, после чего начнется практический модуль, где ребята будут работать над своими проектами. Итогом станет фестиваль, который пройдет 16-17 сентября. Он будет носить как образовательный характер для всех желающих, так и презентационный для наших ребят», — отметила Бугрова.

На итоговом фестивале будут организованы выставки, выступления артистов и показы по всем направлениям.