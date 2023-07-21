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В Татарстане начался прием заявок на конкурс «Taтaр сүзе»
Организаторы конкурса художественного слова «Татар сүзе», премиальный фонд которого составляет 1,5 млн рублей, начали прием заявок на участие.
В этом году «Taтaр сүзе» проводится по нескольким категориям: участники до 7 лет, от 8 до 13 лет, от 14 до 17 лет, от 18 лет и старше. Также могут принять участие профессионалы и творческие семьи. Выступления будут оцениваться в трех номинациях: проза, поэзия и специальная номинация.
Новостью этого года стала специальная номинация «Туган тел», в которой могут принять участие представители чувашского, марийского, мордовского и удмуртского народов.
Конкурс реализуется телерадиокомпанией «Татарстан — Новый Век» при поддержке Комиссии при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков проживающих в республике народов.
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