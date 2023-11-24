В Татарстане начался прием заявок на конкурс блогеров с призовым фондом 565 тыс. рублей

Стартовало принятие заявок на участие в конкурсе по популяризации государственных языков Республики Татарстан в интернете с общим призовым фондом 565 тысяч рублей. Организатором конкурса выступает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Цель конкурса – выявление лучших блогов, направленных на сохранение и популяризацию государственных языков Республики Татарстан.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Лучший блог в социальных сетях»

«Лучший блог на видеохостингах»

«Лучший блог в мессенджерах»

«Лучший блог по теме Года национальных культур и традиций в Республике Татарстан»

«Лучший молодой блогер» (возраст с 14 до 18 лет)

Документы от участников конкурса принимаются с 15 до 30 ноября на электронную почту konkurs_tatmedia2023@mail.ru или направляются на электронном носителе по адресу: 420066, Республика Татарстан, Казань, ул.Декабристов, 2, 6 этаж, кабинет №608, отдел СМИ. Телефон для справок: +7(843)570-31-12.

С Положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.