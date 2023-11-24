Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане начался прием заявок на конкурс блогеров с призовым фондом 565 тыс. рублей
Стартовало принятие заявок на участие в конкурсе по популяризации государственных языков Республики Татарстан в интернете с общим призовым фондом 565 тысяч рублей. Организатором конкурса выступает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
Цель конкурса – выявление лучших блогов, направленных на сохранение и популяризацию государственных языков Республики Татарстан.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучший блог в социальных сетях»
«Лучший блог на видеохостингах»
«Лучший блог в мессенджерах»
«Лучший блог по теме Года национальных культур и традиций в Республике Татарстан»
«Лучший молодой блогер» (возраст с 14 до 18 лет)
Документы от участников конкурса принимаются с 15 до 30 ноября на электронную почту konkurs_tatmedia2023@mail.ru или направляются на электронном носителе по адресу: 420066, Республика Татарстан, Казань, ул.Декабристов, 2, 6 этаж, кабинет №608, отдел СМИ. Телефон для справок: +7(843)570-31-12.
С Положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»