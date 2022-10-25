В Татарстане начался поиск первого в стране менеджера дог-френдли среды

В Татарстане появится первый в России специалист, который займется формированием дог-френдли среды в общественных пространствах республики. Об этом «Татар-информу» рассказали в Фонде «Институт развития городов РТ».

Консультировать и курировать специалиста будет эксперт Минстроя РФ — урбанист и собаковод Артем Гебелев. Целью работы нового сотрудника будет создание комфортной среды для жизни человека рядом с собакой: хозяйской, безнадзорной или проживающей в приюте и на передержке.

По мнению экспертов, дог-френдли среда является такой же важной частью города, как детская или спортивная инфраструктура. Ее развитие предполагает создание площадок для собак со специальным оборудованием и просвещение собаководов, обучение профильных специалистов, а также событийное программирование построенных площадок.

Менеджеры дог-френдли среды должны будут создавать региональную инфраструктуру для работы с безнадзорными и приютскими собаками и повышать осведомленность владельцев собак вместе с экспертами. Сотрудник будет взаимодействовать с кинологами, собаководами и ветеринарами, а также с органами власти, архитекторами и подрядчиками. Это будет первый подобный специалист в стране.

Среди требований к кандидату на новую должность — высшее образование, опыт участия в городских проектах, умение вести переговоры и работать с документами, а также готовность к командировкам по республике.