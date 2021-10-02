В Татарстане начался конкурсный отбор для участия в проекте «Школа фермера»

В Татарстане начался конкурсный отбор для участия в обучающем проекте «Школа фермера». В бесплатной образовательной программе могут принять участие главы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Проект направлен на содействие по созданию новых финансово устойчивых и рентабельных фермерских хозяйств, повышение эффективности уже действующих, развитие и продвижение лучших практик ведения бизнеса в АПК», – говорится в сообщении.

Проект позволяет начинающему фермеру освоить основы ведения бизнеса с нуля и до полного запуска.

Весной для фермеров уже провели курс лекций в «Школе фермера». Программа получила положительные отзывы, поэтому было принято решение запустить еще один поток обучения, которое начнется 20 октября.

Для начинающих фермеров разработаны теоретические занятия и выездные практические мастер-классы по таким направлениям, как «Птицеводство», «Скотоводство», «Коневодство», «Растениеводство».