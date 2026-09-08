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Политика 8 сентября 2026 12:12

В Татарстане началось выдвижение кандидатов в Общественную палату

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Началось выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты Татарстана. Процедуру запустили после досрочного прекращения полномочий одного из членов палаты, сообщили в ее совете.

Кандидата на освободившееся место могут выдвинуть местные общественные объединения, зарегистрированные на территории Татарстана. Нового члена утвердит Общественная палата республики.

Информация для кандидатов и необходимые формы документов опубликованы на сайте Общественной палаты Татарстана в разделе «Документы».

Подать заявление можно в Общественную палату Татарстана по рабочим дням с 9:00 до 18:00. Перерыв – с 12:00 до 13:00.

#Общественная палата РТ
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