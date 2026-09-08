В Татарстане началось выдвижение кандидатов в Общественную палату
Началось выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты Татарстана. Процедуру запустили после досрочного прекращения полномочий одного из членов палаты, сообщили в ее совете.
Кандидата на освободившееся место могут выдвинуть местные общественные объединения, зарегистрированные на территории Татарстана. Нового члена утвердит Общественная палата республики.
Информация для кандидатов и необходимые формы документов опубликованы на сайте Общественной палаты Татарстана в разделе «Документы».
Подать заявление можно в Общественную палату Татарстана по рабочим дням с 9:00 до 18:00. Перерыв – с 12:00 до 13:00.