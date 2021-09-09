В Татарстане началось создание единой платформы рынка газомоторного топлива

В Татарстане ведется разработка сервиса «Единая платформа рынка газомоторного топлива ГБО.РФ». Планируется, что она свяжет всех участников рынка в данной сфере: государство, бизнес и потребителей, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли Татарстана.

Над проектом работают Минпромторг РТ, Минцифры РТ и ООО «Информационные топливные системы». Сервис создается в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» и госпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива».

Как сообщили в ведомстве, главная цель проекта — объединить всех участников рынка на одной платформе, сделать ее прозрачной и понятной, исключить из эксплуатации транспорт, не отвечающий нормам и требованиям, изъять из оборота контрафактное газобаллонное оборудование.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года согласно «майским» указам Президента РФ Владимира Путина.