Происшествия 18 февраля 2026 18:37

В Татарстане начались массовые рейды ГАИ по ремням безопасности

С 16 февраля по 1 марта на территории Татарстана, включая Казань, проходят массовые рейды по нарушителям использования ремней безопасности. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Казани.

В ведомстве отмечают, что согласно исследованиям, использование ремней безопасности снижает риск гибели или получения травм при ДТП для водителя и пассажира переднего сиденья на 50%, для пассажиров заднего сиденья – на 25%.

«За управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, а также за перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности (если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности), предусмотрено наложение административного штрафа в размере 1500 рублей», – напомнила начальник отделения пропаганды Госавтоинспекции Казани Алия Валиева.

