В Татарстане начались дополнительные выборы муниципальных депутатов

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В Татарстане начались дополнительные выборы депутатов муниципальных образований. Избирательные участки начали работу в 7 утра, сообщается в телеграм-канале ЦИК республики.

«На 29 мандатов депутатов городских и сельских советов претендуют 116 кандидатов — представители региональных отделений политических партий и кандидаты, выдвинувшиеся в порядке самовыдвижения», — говорится в сообщении.

Голосование идет в Ютазинском, Агрызском, Тукаевском, Аксубаевском, Менделеевском, Альметьевском, Апастовском, Лениногорском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Кукморском, Зеленодольском, Елабужском районах, а также Нижнекамске и Нурлате. Принять участие в них обладают правом свыше 16 тыс. жителей республики.

В Центризбиркоме напомнили, что голосование продлится до 20.00.

Как заявлял ранее председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, во время проведения голосования будет работать телефон горячей линии ЦИК Татарстана: 8 (843) 292-84-33. По нему можно будет получить справочную информацию, а также сообщить о возможных нарушениях на участках для голосования.