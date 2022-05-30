В Татарстане начали вводить стандарт работы детских лагерей

В Татарстане полностью разработан стандарт работы детских лагерей. Сейчас он в рабочем порядке внедряется в деятельность учреждений республики. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал первый заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Стандарт позволит повысить уровень компетенций всех сотрудников лагерей — от сторожа до директора лагеря. К сожалению, на сегодняшний день разные лагеря укомплектованы по-разному с точки зрения качества подготовки персонала», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, в стандарте работы лагеря учтены не только профессиональные компетенции, но и условия содержания, питания, организации отдыха и многие другие пункты, из которых складывается детский отдых.