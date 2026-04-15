В Татарстане начали регистрацию гостей в отелях через мессенджер MAX

Один из крупнейших казанских отелей в центре Казани внедрил онлайн-регистрацию гостей через чат-бот в национальном мессенджере MAX, сообщили в Госкомитете РТ по туризму. Путешественники могут оформить документы для заселения заранее без личного присутствия.

Новый сервис работает в несколько кликов. После бронирования номера на сайте отеля гость получает на электронную почту приглашение. Перейдя по ссылке в сервис онлайн-регистрации, пользователь выбирает MAX в качестве инструмента для передачи данных, подтверждает их через портал «Госуслуги», после чего анкета автоматически заполняется на стороне отеля. При прибытии сотруднику остается только сверить паспорт – ручной ввод данных исключен.

«Мы рады стать одними из первых в Казани, кто предлагает гостям заселяться через мессенджер MAX. Удобство и современные технологии – наш приоритет», – отметили в отеле.

Председатель Госкомитета РТ по туризму отметил, что MAX делает путешествие по Татарстану еще удобнее. Гости больше не тратят время на заполнение бумаг на ресепшене – всё можно сделать онлайн в знакомом интерфейсе мессенджера. Это именно то, что нужно современному туристу: быстро, просто и без лишних контактов. В Госкомитете добавили, что рады тому, что данный отель стал пионером в этом направлении в регионе.

С начала года отель тестировал новый сервис, и теперь он доступен всем гостям. Другие отели Татарстана также готовятся внедрять аналогичные решения на базе MAX.

Использование возможностей MAX способствует решению одной из задач национального проекта «Туризм и гостеприимство» по развитию цифровых сервисов и повышению доступности туристских услуг.

MAX – национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В нем доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов. Приложение включено в реестр российского ПО и доступно в магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях. В апреле количество пользователей в MAX превысило 110 миллионов.