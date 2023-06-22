В Татарстане начали работу 38 социальных координаторов фонда «Защитники Отечества»

В Татарстане работают 38 социальных координаторов государственного фонда поддержки участников специальной военноей операции (СВО) «Защитники Отечества», который помогает ветеранам СВО и членам их семей. Шесть координаторов трудятся в казанском филиале. К работе они приступили 1 июня, а до этого прошли обучение в КФУ по программе Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ.

«До начала работы лица, претендующие на должность социального координатора, прошли достаточно серьезное обучение. Проверяли не только их уровень знаний, но психолого-эмоциональное состояние», – рассказали «Татар-информу» в госфонде.

Социальный координатор госфонда – ключевой сотрудник в коммуникациях с ветераном специальной военной операции, членами его семьи, а также семьей погибшего бойца СВО.

«Наши сотрудники индивидуально работают с каждым ветераном боевых действий и членами семей участников СВО, осуществляет персональное сопровождение. Они оказывают всяческое содействие, взаимодействие со всеми ведомствами и министерствами, разъясняют, как получить меры соцподдержки. Координаторы работают в проактивном режиме, не в заявительном порядке, мы не ждем, когда люди к нам обратятся», – уточнили в госфонде.

Социальные координаторы сами звонят своим подопечным, чтобы выяснить, нужна ли им какая-либо помощь, при необходимости могут выехать на дом.

До конца года в Татарстане планируется обучение еще одной группы социальных координаторов.

Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» учрежден указом Президента России Владимира Путина.