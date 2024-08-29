В Татарстане начали работать участковые избирательные комиссии

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

В Татарстане началась активная фаза подготовки к выборам депутатов Госсовета РТ, которые пройдут 8 сентября 2024 года. Сегодня во всех муниципальных образованиях начали работу более 2 тыс. участковых избирательных комиссий. Для обеспечения возможности голосования граждан, находящихся в местах временного пребывания также открыты 42 избирательных участка в больницах, санаториях, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в аэропорту, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

«В рамках подготовки к проведению голосования, члены участковых избирательных комиссий начинают работу по уточнению списков избирателей. Сами избиратели в свою очередь также могут уточнить свои данные в участковых комиссиях, - отметил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев. - Все участковые избирательные комиссии готовятся к проведению голосования 8 сентября. Наша главная задача – обеспечить честное и прозрачное голосование для каждого жителя республики».

Продолжается прием заявлений по механизму «Мобильный избиратель», который позволяет избирателям голосовать не по месту регистрации, а по месту фактического нахождения. Заявления принимаются до 4 сентября в территориальной или участковой комиссии, в любом офисе многофункционального центра «Мои документы» или в личном кабинете на портале Госуслуг. ЦИК Татарстана напоминает, что поскольку выборы в парламент Татарстана – это выборы регионального уровня, следовательно «Мобильный избиратель» будет работать только на территории республики.

Узнать адрес своего избирательного участка можно, воспользовавшись цифровыми сервисами: в личном кабинете на портале Госуслуг или на сайте ЦИК России в разделе «Цифровые сервисы».

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.

Все избирательные участки будут работать с 7:00 до 20:00.