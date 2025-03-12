В Татарстане начали работать более 20 мигрантов из Мьянмы

В РТ работает 21 гражданин Мьянмы. Эта страна, по мнению Минпромторга РФ, может помочь в решении проблем дефицита кадров в стране, сообщает РБК Татарстан со ссылкой на Минтруд РТ.

В общей сложности для работы на территории Татарстана планируется привлечь 39 граждан Мьянмы.

Ранее Приморский край и Амурская область впервые привлекли работников из этой страны. В первом регионе уже трудоустроено 24 человека.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников выступал в Госдуме РФ с заявлением о том, что для привлечения кадров необходимо искать новые направления. По его словам, Мьянма при населении 55 млн человек «экспортирует трудовые ресурсы» на 6 млн.

На конец 2024 года в республике на миграционном учете состояли свыше 99 тыс. иностранцев. На территории Татарстана проживают 175 национальностей, из которых у 9 численность представителей превышает 10 тыс. человек, у 10 – более 1 тыс.