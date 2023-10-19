В Татарстане начали производство кораблей для исследования шельфа мирового океана

Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru

Торжественная церемония закладки корпусов двух кораблей проекта 03182р, которые будут применяться для исследования шельфа мирового океана, прошла сегодня на Зеленодольском заводе имени Горького.

Отмечается, что на научно-исследовательских кораблях вышеупомянутого проекта расположены лаборатории для проведения научно-исследовательских работ. Кроме того, данные суда обладают высокими мореходными качествами.

Один из будущих кораблей назван в честь капитана первого ранга Михаила Нефедова, отвечавшего за «Дорогу жизни» через Ладожское озеро, по которой в блокированный фашистами Ленинград поступало продовольствие. Второму кораблю присвоили имя контр-адмирала Николая Зуйкова.