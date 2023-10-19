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В Татарстане начали производство кораблей для исследования шельфа мирового океана
Торжественная церемония закладки корпусов двух кораблей проекта 03182р, которые будут применяться для исследования шельфа мирового океана, прошла сегодня на Зеленодольском заводе имени Горького.
Отмечается, что на научно-исследовательских кораблях вышеупомянутого проекта расположены лаборатории для проведения научно-исследовательских работ. Кроме того, данные суда обладают высокими мореходными качествами.
Один из будущих кораблей назван в честь капитана первого ранга Михаила Нефедова, отвечавшего за «Дорогу жизни» через Ладожское озеро, по которой в блокированный фашистами Ленинград поступало продовольствие. Второму кораблю присвоили имя контр-адмирала Николая Зуйкова.
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