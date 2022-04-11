В Татарстане начали производить корма для домашних животных

Татарстанская компания «Каусар» начала производить корма для домашних питомцев – кошек и собак, сообщил директор производства Андрей Герасимов журналистам в ходе пресс-тура на фабрику.

Предприятие уже приступило к выпуску консерв для животных, однако в продажу они пока не поступили.

«Я думаю, что на следующей неделе будет уже готова сертификация и мы сможем наладить процесс продажи, после чего наш корм можно будет увидеть на полках в розничных магазинах», - сказал Герасимов

По его словам, корм будет дешевле аналогов, от иностранных компаний из-за удобства в логистике и обслуживания оборудования - все сырье и комплектующие для техники закупаются на территории России.

Консервы будут производиться в банках различного объема.