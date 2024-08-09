В Татарстане начали производить 3 тыс. наименований запчастей для сельхозмашин

В Татарстане освоено изготовление более 3 тыс. наименований запасных частей для сельскохозяйственной техники. В республике ежегодно закупается техника и оборудование на 12–13 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Большим стимулом является республиканская программа “70 на 30”. По ней из республиканского бюджета выделяется более 1,4 млрд рублей на возмещение 30% стоимости приобретенной техники. Приоритет в субсидировании отдается технике российского производства», – отметили в министерстве.

Благодаря модернизации машинно-тракторного парка энергообеспеченность на 100 га посевов повысилась за последние пять лет на 16 лошадиных сил – с 164 до 181.

Кроме того, Татарстан среди регионов России занимает лидирующие позиции по сумме инвестиционных затрат и количеству приобретенной техники.

По производству продукции сельского хозяйства республика входит в пятерку регионов-лидеров по России. Татарстан также в числе первых по производству молока среди субъектов РФ – более 6% от общего объема в стране. По производству мяса, зерна, картофеля, сахарной свеклы и яиц республика входит в топ-10 российских регионов.

«Сегодня население Татарстана обеспечено всеми основными продуктами питания в полном объеме», – подчеркнули в ведомстве.

Высокие результаты достигнуты и в животноводстве. Так, производство скота и птицы по сравнению с 2013 годом выросло на 35,6% – до 16,53 млн тонн. Производство молока увеличилось на 13,2% – до 33,8 млн тонн.

В этом году исполнилось 10 лет действия продовольственного эмбарго, введенного указом Президента России Владимира Путина в 2014 году «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ».

«Сегодня мы не просто обеспечиваем себя всеми основными продуктами питания в широчайшем ассортименте, но и имеем один из самых конкурентных гибких и технологичных рынков в мире. Российские компании способны производить практически что угодно и адаптироваться к любым внешним условиям – это хорошо доказала ситуация 2022-2023 годов, когда из страны ушел ряд иностранных брендов. Как и в 2014 году, освободившиеся ниши были быстро заняты отечественным бизнесом, и потребители не почувствовали никаких изменений», – заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

В России за 2014-2023 годы рост производства в сельском хозяйстве составил 33,2%, а по пищевым продуктам – 42,9%.

По словам министра, развитие отечественного агропромышленного комплекса стало результатом системных решений, которые были приняты государством по поддержке производителей, а также стимулированию конкретных направлений.

«Например, благодаря тому, что в свое время мы резко нарастили производство подсолнечника и переориентировали его поставки на внутренний рынок, у нас произошел взлет масложировой промышленности. Сегодня наша страна перекрывает свои потребности в подсолнечном масле более чем в два раза и является вторым в мире поставщиком этой продукции. Аналогичные тенденции наблюдаются и во многих других сегментах. В последние годы мы видим серьезный приток инвестиций в отрасль. Предприниматели видят уровень поддержки этого сектора, возможность хорошо зарабатывать на перспективном, растущем рынке и вкладывают значительные средства в расширение и повышение эффективности производств», – заметила Лут.