В Татарстане врачи начали прививать от коронавируса во дворах домов

Впервые в Татарстане поликлиника казанской городской больницы №16 начала вакцинацию от коронавируса Covid-19 прямо во дворах домов, которые относятся к территории обслуживания клиники. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе больницы.

«Дело в том, что мы столкнулись с тем, что нашим прикрепленным пациентам 60+ в силу возраста бывает сложно добраться до поликлиники, чтобы сделать прививку. Кроме того, многие наши бабушки и дедушки опасаются идти в поликлинику», — объяснили в пресс-службе.

Администрация медицинского учреждения выбрала самый удаленный участок (ул. Декабристов, д. 85) и, пообщавшись со старшими по дому, прибыла по адресу. Так в Татарстане началась акция #привейсяУдома.

К жителям дома приехали прививочные бригады на машине скорой помощи — участковый врач-терапевт и медсестра.

«Когда именно прививочная бригада приедет в ваш двор, можно узнать по телефону в регистратуре своего поликлинического отделения. Что примечательно, для проведения вакцинации в каждый конкретный двор выезжает свой участковый врач — тот, к кому на участке есть доверие и кому параллельно с прививкой можно задать свои текущие вопросы о здоровье», — подчеркнули в больнице.



Фото: пресс-служба ГКБ №16.