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Общество 3 апреля 2025 00:35

В Татарстане начали по нацпроекту заниматься противопожарным обустройством лесов

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В Татарстане начали по нацпроекту заниматься противопожарным обустройством лесов
Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

Специалисты лесной отрасли Татарстана начали заниматься противопожарным обустройством лесов. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

В республике за этот год планируется создать 2395,2 километра новых противопожарных минерализованных полос и провести уход за имеющимися минерализованными полосами общей протяженностью 4806,9 километра.

Кроме того, будут выполнены работы по строительству дорог противопожарного назначения протяженностью 111,3 километра и их реконструкции на участках длиной 426,5 километра.

Помимо этого, запланированы благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах, и установка информационных стендов, аншлагов и щитов на противопожарную тематику.

Проведение работ соответствует целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие».

#национальные проекты #минлесхоз рт
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