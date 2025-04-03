В Татарстане начали по нацпроекту заниматься противопожарным обустройством лесов
Специалисты лесной отрасли Татарстана начали заниматься противопожарным обустройством лесов. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.
В республике за этот год планируется создать 2395,2 километра новых противопожарных минерализованных полос и провести уход за имеющимися минерализованными полосами общей протяженностью 4806,9 километра.
Кроме того, будут выполнены работы по строительству дорог противопожарного назначения протяженностью 111,3 километра и их реконструкции на участках длиной 426,5 километра.
Помимо этого, запланированы благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах, и установка информационных стендов, аншлагов и щитов на противопожарную тематику.
Проведение работ соответствует целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие».