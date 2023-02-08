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Ру Тат
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Здоровье
8 февраля 2023  13:10
Эвелина Киселёва

В Татарстане начали пересаживать костный мозг еще одному ребенку

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В Центре детской онкологии, гематологии и хирургии Детской Республиканской клинической больницы Татарстана провели первый этап пересадки стволовых клеток уже второму маленькому пациенту.  Об этом на медицинском совете рассказал главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов.

«В настоящее время в отделении два пациента, первый был госпитализирован в октябре прошлого года», – отметил он. 

Первый пациент сейчас готовится уже ко второму этапу пересадки костного мозга.  Он на лечении в ДРКБ. Планируется ее провести в марте.

Второй пациент, которому необходима пересадка, поступил в клинику в январе. Пересадку провели в этом же месяце. Сейчас медики наблюдают за состоянием ребенка.

Главный врач рассказал, что всего в новом центре онкологии за 2022 год пролечили почти три тысячи детей.
 

#онкология #костный мозг #стволовые клетки
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