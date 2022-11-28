В Татарстане начали обучения инструкторов для тестирования лиц с ОВЗ на сдачу ГТО

Курсы «Организация тестирования по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО инвалидами и лицами с ОВЗ» стартовали в Татарстане 28 ноября. Курсы длительностью 72 ч проходят на базе Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма».

Слушателями курса, разработанного региональным оператором ГТО в Татарстане совместно с Поволжским университетом, стали 36 человек из 16 районов республики.

На открытии слушателей приветствовал председатель регионального оператора Эдуард Иванов, который отметил важность проведения курса.

Основными темами курса станут обучение специалистов оценке выполнения нормативов комплекса ГТО инвалидами и лицами с ОВЗ. На курсах слушатели познакомятся с основами комплекса, особенностями взаимодействия с инвалидами и лицами с ОВЗ при приеме норм ГТО, нормативно-правовыми документами, порядком организации тестирования уровня физической подготовленности лиц с учетом двигательных, сенсорных, интеллектуальных нарушений.