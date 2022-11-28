news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
28 ноября 2022  19:17

В Татарстане начали обучения инструкторов для тестирования лиц с ОВЗ на сдачу ГТО

news_top_970_100

Курсы «Организация тестирования по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО инвалидами и лицами с ОВЗ» стартовали в Татарстане 28 ноября. Курсы длительностью 72 ч проходят на базе Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма».

Слушателями курса, разработанного региональным оператором ГТО в Татарстане совместно с Поволжским университетом, стали 36 человек из 16 районов республики.

На открытии слушателей приветствовал председатель регионального оператора Эдуард Иванов, который отметил важность проведения курса.

Основными темами курса станут обучение специалистов оценке выполнения нормативов комплекса ГТО инвалидами и лицами с ОВЗ. На курсах слушатели познакомятся с основами комплекса, особенностями взаимодействия с инвалидами и лицами с ОВЗ при приеме норм ГТО, нормативно-правовыми документами, порядком организации тестирования уровня физической подготовленности лиц с учетом двигательных, сенсорных, интеллектуальных нарушений.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100