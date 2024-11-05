В Татарстане начали изготавливать подушки для бойцов с СВО

В нижнекамском центре «Милосердие» начали изготавливать подушки для бойцов с СВО.

Подушки отшивают получатели социальных услуг отделения дневного пребывания Комплексного центра социального обслуживания населения «Милосердие» Нижнекамского района.

Несмотря на отсутствие опыта, ребята осваивают новые навыки под руководством председателя Совета территориальных общественных самоуправлений 12–13 микрорайона Рахили Курбангалиевой.

Сама Рахиля Вализяновна уже не раз отправляла подушки вместе с гуманитарным грузом в зону СВО. Теперь она делится своим опытом с ребятами.

В дальнейшем получатели социальных услуг планируют продолжать шить подушки и отправлять их в зону боевых действий для поддержки наших бойцов, ведь благодаря таким подушкам бойцы имеют возможность расслабиться и отдохнуть в непростых условиях на передовой.

Особую ценность такие подушки приобретают при транспортировке раненых с поля боя и в госпиталях для профилактики пролежней.