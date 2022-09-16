В Татарстане начали дорожать огурцы

За неделю с 5 по 12 сентября в Татарстане наблюдался рост цен на свежие огурцы, однако остальные фрукты и овощи продолжали дешеветь. Соответствующие данные приводит Татарстанстат.

В частности, цена одного килограмма огурцов выросла сразу на 8% — с 56 до 61 рубля. Кроме того, выросла стоимость десятка куриных яиц — до 61 рубля и риса — до 97 рублей за килограмм.

Больше всего за неделю подешевели картофель и морковь — на 10%. Их стоимость опустилась с 27 и 31 рубля за килограмм до 24 и 28 рублей за килограмм соответственно.

Наблюдается также уменьшение стоимости капусты и помидоров. Килограмм капусты теперь стоит 17 рублей, а помидоров — 62 рубля.

Стоимость яблок снизилась со 101 рубля до 99 рублей за килограмм, а бананы подешевели с 74 до 73 рублей за килограмм.