В Татарстане началась зимняя перепись животных и птиц

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 15 января, в Татарстане работники охотничьих хозяйств, егеря, общественные инспекторы и неравнодушные охотники приступили к зимнему учету животных. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Всего определено около 1,5 тыс. маршрутов. По результатам их прохождения будет определена численность 19 видов млекопитающих и птиц. Учетные работы продлятся до 15 марта.

В списке учитываемых видов присутствуют следующие животные: лось, косуля, кабан, олени, рысь, волк, лисица, хорь, зайцы, горностай, корсак, куница и белка.

Кроме того, будет оценен размер популяций таких птиц, как рябчик, тетерев, глухарь и серая куропатка.

Учет проводится на лыжах путем подсчета следов зверей на снегу и визуальной регистрации птиц с учетом суточной активности животных, отметили в госкомитете.

Собранные данные подвергаются математической обработке, что позволяет получить информацию о численности и состоянии охотничьих ресурсов, а также об их среде обитания.

Результаты учетов позволяют определить необходимые меры по сохранению и восстановлению популяций зверей и птиц, заключили в Госкомитете РТ по биоресурсам.