В Татарстане началась заявочная кампания на бесплатную догазификацию

В Татарстане стартовала заявочная кампания по обеспечению бесплатного подключения домовладений к сетям газораспределения. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Подать предварительную заявку на подключение здания к газу теперь можно и через суперсервис «Я строю». Электронная заявка будет автоматически направляться единому оператору газификации, который несет ответственность за весь процесс транспортировки газа от магистрального газопровода до земельного участка.

Ведомство напоминает, что граждане имеют право на бесплатную газификацию, если:

физическое лицо владеет жилым домом и земельным участком;

газ нужен для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, не имеющих отношения к предпринимательству;

домовладение расположено в границах ранее газифицированного поселения;

не имеется ограничений по объему и протяженности газораспределительной сети.

При этом садоводческие некоммерческие товарищества, находящиеся в границах населенного пункта, газифицируются до границ общего пользования.

Выдача договоров о подключении станет возможна после вступления в силу нормативных правовых актов Правительства РФ, устанавливающих порядок догазификации.

Бесплатную газификацию частных домов в России предполагается завершить до 2023 года. О старте социальной программы газификации было объявлено Президентом РФ Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному Собранию 21 апреля 2021-го.

Платформа «Я строю» — цифровой помощник жителей Татарстана в области строительства. Сервис позволяет в режиме онлайн получить ордер на земляные работы, план участка или разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.