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Общество 6 августа 2025 07:30

В Татарстане началась заготовка семян березы повислой

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В Татарстане началась заготовка семян березы повислой
Фото: © Денис Бунтуков / «Татар-информ»

В Татарстане началась заготовка семян березы повислой в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в РТ» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщила пресс-служба Минлесхоза республики.

«Сезон заготовки семян березы традиционно приходится на конец июля-август, когда семена достигают оптимальной зрелости, – рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров. – Согласно плану, в этом году будет собрано порядка 400 килограммов семян. Это позволит обеспечить питомники республики качественным посевным материалом для выращивания саженцев и последующего воспроизводства лесов».

Министр напомнил, что заготовка семян лесных растений является дополнительным показателем регионального проекта «Сохранение лесов в РТ».

«После на очереди сбор семян липы и желудей дуба. Всего в текущем году планируется заготовить не менее 11455 килограммов семян. Все семена пройдут проверку в Центре защиты леса Республики Татарстан», – добавил Кузюров.

Напомним, что с начала 2025 года работниками подведомственных учреждений Министерства лесного хозяйства РТ – лесхозов собрано 661 кг семян, в т. ч. семян сосны – 529 кг, ели – 69 кг, лиственницы – 38 кг, березы – 15 кг, ясеня – 10 кг.

Региональный проект «Сохранение лесов в Республике Татарстан» национального проекта «Экологическое благополучие» начал реализовываться с 2025 года. Проектом установлено достижение трех целевых индикаторов – «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %», «Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса (с нарастающим итогом), тыс. га» и «Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году, %».

#семена #заготовка семян #деревья #нацпроекты #Татарстан
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