В Татарстане началась сокращенная рабочая неделя

У жителей республики Татарстан стартовала короткая рабочая неделя: в связи с празднованием Дня народного единства, на этой неделе выходными днями станут 4, 5, 6 ноября — пятница, суббота и воскресенье, напоминает пресс-служба Минтруда РТ.

Предпраздничный рабочий день четверга, 3 ноября, будет короче на один час, добавили в ведомстве.

Напомним, на прошлой неделе Минтруд РТ опубликовал производственный календарь на будущий год, согласно которому татарстанцы будут отдыхать в новогодние праздники восемь дней подряд. В целом при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными количество рабочих составит 244 дня.