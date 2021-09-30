В Татарстане началась рассылка уведомлений на уплату налогов

Уплатить исчисленные налоги предстоит гражданам, у которых есть в собственности недвижимое имущество, земля и транспортные средства. Это необходимо сделать до 1 декабря 2021 года, напоминает пресс-служба Управление ФНС России по Республике Татарстан.

Началась и поэтапная почтовая рассылка сводных налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц, а также налога на их доходы за 2020 год.

При этом пользователи личного кабинета на сайте ФНС России уже сегодня могут ознакомиться с налоговыми уведомлениями в электронном виде. Там же можно и оплатить начисленные налоги.

Дистанционный способ оплаты, который стал актуален в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки, доступен и через мобильное приложение «Налоги ФЛ», и с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС.

Существует также возможность заплатить налоги авансом с помощью единого налогового платежа, не дожидаясь налогового уведомления. Единый налоговый платеж является аналогом кошелька, который позволяет гражданину одним платежом оплачивать налоги за все имущество, собственником которого он является. Пополнять такой «кошелек» можно неограниченное количество раз и на разные суммы. Зачет суммы единого налогового платежа физического лица осуществляется налоговым органом самостоятельно, сообщение о решении сделать такой зачет придет в течение пяти дней со дня его принятия.

Разобраться в налоговых уведомлениях поможет промостраница «Налоговые уведомления 2021» сайта Федеральной налоговой службы.