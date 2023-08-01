В Татарстане началась оценка качества работ по программе «Наш двор»

Фото: © Ринат Исмагилов/ «Татар-информ»

Благоустройство придомовых территорий по программе «Наш двор» в этом году в Татарстане должно завершиться до 1 сентября. Сегодня стартовала приемная кампания, в ходе которой жители сами оценивают проделанную работу.

В числе первых комиссии собрали во дворах домов №210, 210б и 212а по улице Проспект Победы в Советском районе Казани. Руководитель отдела развития жилых территорий фонда «Институт развития городов Татарстана» Вероника Ямилова осмотрела площадки вместе с архитектором-проектировщиком, представителями администрации района, управляющей и подрядной организаций, поставщиками, старшими по домам и кураторами службы технического надзора.

Фото: © Ринат Исмагилов/ «Татар-информ»

В ходе таких проверок эксперты, задействованные в реализации программы, проверяют качество благоустройства, выясняют, какие недочеты были совершены и стараются их устранить. По словам Ямиловой, срок устранения таких ошибок составляет не более двух недель.

При обсуждении затронули тему благоустройства реки Нокса: планируется очистить русло от мусора, после чего у жителей появится доступ к воде. Сейчас идет проектирование объекта. Обустройством займется Минэкологии РТ в рамках национального проекта «Экология».

«Программа “Наш двор” комплексно состыкована с другими проектами для создания наибольшего эффекта. В этом году в этом районе мы благоустроили дворы, а в следующем районная администрация планирует заняться реконструкцией набережной реки», – уточнила Ямилова.

Архитектор-проектировщик дворов Алина Хисматова поделилась, что жители приняли активное участие в разработке проекта благоустройства дворов. Были проложены новые дороги и тротуары, обновлено освещение, установлены новые скамейки. Казанцы дополнительно попросили сделать зону для игры в баскетбол и площадку для проведения праздников, где они смогли бы посадить деревья.

Всего до конца строительного сезона в этом году по программе «Наш двор» в Татарстане благоустроят 963 двора для 260 тысяч жителей республики.

Напомним, что масштабная программа по благоустройству дворов в республике была запущена по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова в 2019 году. За это время в республике будет благоустроено около 7 тыс. объектов.