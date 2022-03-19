В Татарстане началась подготовка к надвижке пролетов моста через Мешу на М12

В Лаишевском районе Татарстана строители начали сборку конструкций пролетных строений моста через Мешу на восьмом этапе скоростной трассы М12 Москва – Казань, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«Конструкцию собирают из отдельных блоков на левом берегу реки. В постоянное положение пролеты будут устанавливать методом продольной надвижки. То есть пролеты в процессе надвижки будут наращивать за счет новых секций, продвигая их вперед с помощью гидравлических домкратов», – отметили в пресс-службе.

Впереди надвигаемого пролета установят временную облегченную конструкцию, которая обеспечит точную надвижку пролетного строения на опоры. После установки пролетов в постоянное положение ее демонтируют.

Подача блоков пролетных строений для сборки будет вестись с помощью стрелового крана грузоподъемностью 100 тонн. Общий вес металлоконструкций моста составит около 2 тыс. тонн.

Кроме того, в 20 метрах от будущего мостового сооружения возведен рабочий шестипролетный мост, который необходим для пропуска строительной техники. Его используют и для строительства опор, свайного основания, ростверков. С рабочего моста также проведут устройство монолитной железобетонной плиты проезжей части основного сооружения.

Автомобильная дорога М12 в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность трассы в республике составит 142 км: седьмой этап – 72 км (от границы Татарстана с Чувашией до пересечения с автодорогой Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск), восьмой этап – 70 км (от пересечения с автодорогой Р-241 до пересечения с дорогой Сорочьи Горы – Шали).