В Татарстане началась первая в 2026 году «Монетная неделя». Акция продлится с 6 по 18 апреля, сообщили в пресс-службе Банка России.

«В эти дни можно будет обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги как в банковских отделениях, так и в магазинах, которые участвуют в акции. При желании в банках будет возможно положить мелочь на свой счет», – говорится в сообщении.

Условия акции и адреса участников можно найти на сайте монетнаянеделя.рф.

Фото: предоставлено пресс-службой Отделения – Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России

«Монетная неделя» проводится с 2023 года дважды в год. Во время осенней акции жители Татарстана сдали в банки более 1 млн монет на сумму свыше 5 млн рублей.

«Вне акции накопившуюся мелочь также можно положить на счет или вклад в банке, а также использовать ее в повседневных расчетах. Это помогает поддерживать необходимое количество разменных денег в обороте и снизить затраты на чеканку дополнительных монет», – рассказал управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.