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Ру Тат
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20 мая 2021  13:50

В Татарстане началась печать бюллетеней для праймериз «Единой России»

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В типографии «Идел-Пресс» начали печать бюллетеней для предварительного голосования «Единой России». Всего планируется отпечатать около 900 тыс. бланков. 

Ход процедуры проверил руководитель татарстанского оргкомитета по проведению предварительного голосования Юрий Камалтынов. Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

«Региональный оргкомитет провел большую подготовительную работу. Мы завершили работу с оформлением документов. Утверждены форматы электронного бюллетеня и бюллетеня для обычного голосования. Началась печать», — рассказал он.

По его словам, уже через несколько дней отпечатанный тираж будет передан распределен между 557 счетными участками, которые откроются 30 мая. 

Избиратели смогут принять участие в праймериз как очно, так и в режим онлайн. Электронное голосование начнется 24 мая. На участие в праймериз в Татарстане зарегистрированы 96 кандидатов — почти вдвое больше, чем на выборах 2016 года. Практически половина из всех зарегистрированных кандидатов — это люди моложе 40 лет. Около 50% участников праймериз не состоят в партии. Среди кандидатов — волонтеры, общественники, госслужащие, студенты, врачи, преподаватели, предприниматели.

«Голосование рейтинговое. Избиратель может проголосовать за любое количество кандидатов. В зависимости от количества полученных голосов будет выстроен окончательный список, который будет представлен от регионального отделения партии на съезд для выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы», — пояснил Камалтынов.

Итоги предварительного голосования подведут к 1 июня. Победители процедуры будут представлять «Единую Россию» на выборах в сентябре.

#праймериз
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