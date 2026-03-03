В Татарстане начала работу республиканская школа вожатых

Республиканская школа вожатых открылась в Татарстане. Ее организовали Республиканский центр «Лето» и региональное отделение «Движения первых», сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Торжественная церемония открытия прошла в экстрим-парке «Урам». Очно на ней присутствовали примерно 150 учащихся школы и почетных гостей, остальные присоединились к мероприятию онлайн. Участников встречи поприветствовал министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров, назвавший запуск республиканской школы вожатых «большим шагом в развитии системы организации отдыха и оздоровления детей и молодежи».

«В программе обучения мы совместили теоретически-нормативную базу, основные воспитательные и идеологические посылы, знания в области педагогики и психологии. В практической части будущие вожатые познакомятся с инфраструктурой лагеря, спецификой и особенностями программ, чтобы после окончания обучения они могли сразу приступить к работе», – рассказал он.

По мнению министра, проведение таких школ помогает обеспечить новыми квалифицированными кадрами сферу оздоровления и отдыха и одновременно способствует трудоустройству молодежи, что соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

Немалый интерес к школе вожатых продемонстрировали потенциальные учащиеся. Более 700 абитуриентов, в основном жители Татарстана, но также и других регионов России, подали заявки на обучение. Возраст будущих вожатых составляет от 18 до 55 лет.

Обучающиеся задали вопросы спикерам – руководителям региональных центров по организации детского отдыха и оздоровления. Те рассказали о своем карьерном пути в этой сфере.

«Впервые я попала в лагерь, когда была студенткой и приехала на геодезическую практику. Но уже через год я вернулась сюда как вожатая на летнюю смену. Меня переполняло желание сделать отдых ребят по-настоящему веселым и насыщенным, привнести в лагерную жизнь новые яркие активности», – отметила директор республиканского центра «Лето» Нина Шимина.

Через несколько лет она уже трудилась педагогом-организатором и начальником смены. «Поэтому я могу с уверенностью сказать, что, попав в лагерную жизнь однажды, ты уже из нее не выйдешь», – добавила Шимина.

Школа вожатых создана по поручению Министерства по делам молодежи РТ. Ее организаторами являются республиканский центр «Лето» и региональное отделение «Движения первых». Соорганизаторами выступают республиканский центр «Черноморец», молодежный центр «Сэлэт-Ак Барс», молодежный центр «Костер» и оздоровительно-образовательный комплекс «Байтик».

В течение двух месяцев обучающиеся республиканской школы вожатых освоят теоретическую базу и отработают необходимые практические навыки. По окончании курса они получат сертификаты государственного образца и смогут трудоустроиться в детские лагеря Татарстана, пояснили в профильном министерстве.