Общество 9 марта 2026 13:33

В Татарстане начала работу горячая линия по вопросам нарушения прав потребителей

В Татарстане начала работу горячая линия по вопросам нарушения прав потребителей
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Горячая линия по вопросам нарушения прав потребителей начала работу в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.

Консультации приурочены к Всемирному дню прав потребителей, который отмечается 15 марта. В 2026 году мероприятия проходят под девизом «SafeProducts, Confident Consumers» – «Безопасные товары, уверенные потребители».

Специалисты ведомства будут принимать звонки от жителей республики в период с 9 по 20 марта.

Задать вопросы можно по телефонам:

  • 8 (986) 901-03-17 – Управление Роспотребнадзора по РТ;
  • 8 (843) 221-90-16 – Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан».
#Роспотребнадзор по РТ #горячая линия #защита прав потребителей
