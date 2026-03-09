В Татарстане начала работу горячая линия по вопросам нарушения прав потребителей

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Горячая линия по вопросам нарушения прав потребителей начала работу в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.

Консультации приурочены к Всемирному дню прав потребителей, который отмечается 15 марта. В 2026 году мероприятия проходят под девизом «SafeProducts, Confident Consumers» – «Безопасные товары, уверенные потребители».

Специалисты ведомства будут принимать звонки от жителей республики в период с 9 по 20 марта.

Задать вопросы можно по телефонам: