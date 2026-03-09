В Татарстане начала работу горячая линия по вопросам нарушения прав потребителей
Горячая линия по вопросам нарушения прав потребителей начала работу в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.
Консультации приурочены к Всемирному дню прав потребителей, который отмечается 15 марта. В 2026 году мероприятия проходят под девизом «SafeProducts, Confident Consumers» – «Безопасные товары, уверенные потребители».
Специалисты ведомства будут принимать звонки от жителей республики в период с 9 по 20 марта.
Задать вопросы можно по телефонам:
- 8 (986) 901-03-17 – Управление Роспотребнадзора по РТ;
- 8 (843) 221-90-16 – Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан».