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В Татарстане начала действовать горячая линия для защиты детей от школьной травли
Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в РТ совместно с Минобрнауки Татарстана запущены телефоны горячей линии, предназначенной для защиты несовершеннолетних от травли (буллинга) в образовательных учреждениях.
Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Татарстане, проблема буллинга среди несовершеннолетних участников образовательного процесса является актуальной и требующей особого внимания, и оперативного включения в ее решение.
«Горячая линия предназначена для повешения осведомленности родителей, детей и педагогов о доступных средствах защиты и поддержки, а также о действиях, которые необходимо предпринять в случае возникновения ситуаций буллинга и оперативного разрешения конфликта в интересах детей», – говорится в сообщении.
Телефоны горячих линий:
- Отдел дополнительного образования детей Министерства образования и науки Республики Татарстан: 8(843) 294-95-69;
- Приемная Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан: 8(843) 236-61-64.
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