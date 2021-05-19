В Татарстане начал работу сервис мониторинга обработки полей

В Татарстане заработал сервис мониторинга обработки полей. Хозяйства, которые подключатся к системе, получат повышенный коэффициент господдержки, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Сервис мониторинга опрыскивателей создан <...>, чтобы повысить урожайность и проконтролировать кратность обработки полей», — пояснили в министерстве.

Программа запущена по проекту «Агрополия». Технология связана с геоинформационной системой, где специалисты ведут паспорта полей и указывают, какая культура и как должна быть обработана. Кроме того, сервис связан с системой ГЛОНАСС, по которой можно будет отследить, обработано поле опрыскивателем или нет.

В настоящее время Республиканский информационно-вычислительный центр выпустил обучающее видео для начальников районных сельхозуправлений, руководителей и специалистов агрофирм. В нем объясняется, как подавать заявку на мониторинг опрыскивателей, заходить в личный кабинет и работать в сервисе.