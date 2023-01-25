В Татарстане начал работу филиал Роскадастра

С 2023 года на основе Кадастровой палаты по РТ открылся татарстанский филиал Роскадастра. Он займется картографической деятельностью и будет выполнять кадастровые и землеустроительные работы, межевые и технические планы, проводить оценку.

И.о. директора филиала стал Ильнур Хисматуллин, ранее исполнявший обязанности директора Кадастровой палаты по РТ.

«Компания станет первой государственной организацией, проводящей полный цикл сделок с землей и недвижимостью. С помощью услуг Роскадастра заявитель сможет выбрать, купить, продать, подарить и т. д. недвижимость, минуя посредников», — говорится в сообщении.

Такая схема работы позволит избежать мошенничестве при сделках с недвижимостью. Важно и то, что Роскадастр по РТ наделен полномочиями по развитию Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), эксплуатации и внесению в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости, ведению и хранению книг учета отдельных документов и реестровых дел, а также по хранению разделов ЕГРН.