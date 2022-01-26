В Татарстане наблюдают убыль населения

В Татарстане из-за снижения рождаемости и роста смертности произошла убыль населения. Об этом на итоговой годовой коллегии Минздрава республики рассказал глава ведомства Марат Садыков.

Министр отметил, что в республике снизилась рождаемость. В 2021 году родилось на 662 детей меньше.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в республике за прошлый год общая смертность повысилась на 11,5% по сравнению с 2020 годом.

Марат Садыков добавил, что ожидаемая продолжительность жизни в республике по оперативным данным составила 71,25, этот целевой показатель национального проекта «Здравоохранение» составляет 71,46, в РТ его не выполнили.