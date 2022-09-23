В Татарстане резко подорожали огурцы

За неделю с 12 по 19 сентября в Татарстане произошел резкий скачок цен на свежие огурцы, однако остальные фрукты и овощи, за исключением помидоров и бананов, продолжали дешеветь. Соответствующие данные приводит Татарстанстат.

Так, цена одного килограмма огурцов выросла сразу на 15% — с 61 до 70 рублей. Кроме того, выросла стоимость свежих помидоров — до 64 рублей и бананов — до 74 рублей за килограмм.

Больше всего за неделю подешевела морковь — на 9%. Ее стоимость опустилась с 27 до 25 рублей за килограмм. Кроме того, на 4% снизились цены на яблоки – до 94 рублей за килограмм.

Наблюдается также уменьшение стоимости гречневой крупы и картофеля на 3%. Таким образом, их цена сейчас равняется 101 и 24 рублям за килограмм соответственно.