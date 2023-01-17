В Татарстане на замену лифтов до 2025 года потратят 1,7 млрд рублей

В жилых домах Татарстана до 2025 года заменят 470 лифтов за 1 млрд 767,7 млн рублей. Информация о договоре размещена на портале госзакупок.

Всего работы предполагается провести в 182 многоквартирных жилых домах Казани, Нижнекамска, Елабуги, Бугульмы и Камских Полян.

Заказчиком выступает Фонд ЖКХ РТ, а исполнителем работ станет ООО «Лифт-строй компания». Тендер был размещен на сайте 21 декабря прошлого года, подача заявок завершилась 29 декабря, а победитель аукциона был определен 9 января.

Средства на выполнение работ поступят из республиканского бюджета. Размер обеспечения исполнения обязательств по договору — более 353,5 млн рублей.