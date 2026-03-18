В Татарстане на закупку вакцин для профилактических прививок выделят 150 млн рублей

На закупку вакцин для профилактических прививок в Татарстане направят 150 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

Изначально в бюджете республики на 2026 год на эти цели было предусмотрено 86,8 млн рублей. Дополнительно планируется выделить еще 63,2 млн рублей.

«Общий объем бюджетных ассигнований на указанные цели составит 150 млн рублей», – сообщили в министерстве.

Средства направят на обеспечение эпидемиологической безопасности населения и проведение прививок по эпидемическим показаниям.