В Татарстане на ярмарке трудоустройства представят свыше 9,5 тыс. вакансий со всей России

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится 23 июня. В Татарстане мероприятия в его рамках будут организованы в трех городах: Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. Организаторы составили топ-10 самых востребованных вакансий и топ-8 самых высокооплачиваемых вакансий.

Топ востребованных профессий:

1. Водитель — 2335 вакансий со средней заработной платой в 38 504 рубля

2. Подсобный рабочий — 2020 вакансий со средней заработной платой в 22 499 рубля

3. Инженер (различной специализации) — 1211 вакансий со средней заработной платой в 41 370 рублей

4. Раскройщик — 762 вакансии со средней заработной платой в 22 500 рублей

5. Контролер (различной специализации) — 735 вакансий со средней заработной платой в 36 145 рублей

6. Уборщик — 705 вакансий со средней зарплатой в 18 886 рублей

7. Электросварщик — 222 вакансии со средней заработной платой в 46 770 рублей

8. Аппаратчик — 179 вакансий со средней заработной платой в 31 597 рублей

9. Клепальщик — 180 вакансий со средней заработной платой в 40 000 рублей

10. Фрезеровщик — 160 вакансий со средней заработной платой в 50 416 рублей

11. Стропальщик — 133 вакансии со средней заработной платой в 22 500 рублей.

Топ-8 самых высокооплачиваемых вакансий:

1. Фрезеровщик — 50 000 — 120 000 рублей

2. Оператор станков с программным управлением — 65 000 — 110 000 рублей

3. Токарь — 80 000 — 130 000 рублей

4. Арматурщик 90 000 — 105 000 рублей

5. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования — 120 000 — 200 000 рублей

6. Инженер-геодезист — 159 000 — 195 000 рублей

7. Сварщик НАКС СК (вахта) — до 165 000 рублей

8. Инженер-технолог по буровым растворам — 165 000 — 300 000 рублей.

В столице республики площадкой для проведения Всероссийской ярмарки трудоустройства станет Горкинско-Ометьевский лес» (пр. Победы, д. 69). Телефон для информации: 8-917-395-45-74.

В Челнах ярмарку примет Дворец культуры «КАМАЗ», находящийся в 22-м комплексе (22/01, иначе — пр. Мира, д. 87/22). Телефон для информации: 8-917-270-08-94.

В Нижнекамске мероприятие пройдет в Молодежном центре инициатив «Ковер» (Школьный бульвар, д. 7/2). Телефоны для информации: 8-917-884-25-55 и 8 (8555) 41-69-23.

Посетить ярмарку трудоустройства можно будет бесплатно. Предварительную заявку на посещение можно заполнить по ссылке: https://trudvsem.ru/job_fair#form. На указанную электронную почту будет выслано приглашение.

Всего на татарстанских площадках будет заявлено более 9,5 тыс. вакансий. К инициативе по трудоустройству присоединятся 377 организаций республики.

Предстоящее событие призвано помочь соискателям найти востребованную профессию, а трудоустроенным — подумать о смене деятельности. При помощи консультантов участники ярмарки смогут спланировать карьерный путь. Наряду с вакансиями на ярмарке представят все возможности современной службы занятости, которая модернизируется по национальному проекту «Демография».

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.