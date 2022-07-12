В Татарстане на хозяина плавдома завели дело

Сегодня по требованию Камской транспортной прокуратуры инспекторы челнинского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ приняли участие в проверке соблюдения правил плавания на внутренних водных путях Камы.

Во время проверки в подходном канале шлюзов двигался плавдом в сцепке с моторной лодкой. При этом плавучие дома ГИМС не поднадзорны. Владелец моторной лодки не прошел ее техосмотр – за это на него завели административное дело за управление судном, не прошедшим техосмотр. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, во время буксировки плавдома внутри него были пять человек, в том числе трое детей. Указанные выше обстоятельства могли повлечь угрозу безопасности их жизни и здоровью.

Надзорное ведомство проверит все обстоятельства и при необходимости примет меры прокурорского реагирования.